الكويت: نسعى لمشروع بمجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطينى

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، إنه يتم حاليا التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة بشأن المشروع الذى ستطرحه الكويت فى مجلس الأمن الدولى لحماية الشعب الفلسطيني.

وأضاف الجارالله، فى تصريح للصحفيين، على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التى أقامتها وزارة الخارجية مساء الثلاثاء على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت، أن هناك العديد من المناقشات والمشاورات، تمهيدا لاتخاذ خطوة متقدمة فى ما يتعلق بمستقبل هذا المشروع فى مجلس الأمن الدولي.

ووزعت الكويت الثلاثاء نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول انشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الاسبوع على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون.

ومن المرجّح ان يجري المجلس تصويتا الخميس على مشروع القرار الذي يتوقع ان تمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض.

والكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الذي يمثل الدول العربية تأمل ان يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس لاظهار ان واشنطن معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتسقط المسودة التي تمت مراجعتها مطلبا مباشرا بانشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلا من ذلك تطلب ان يتقدم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات.

كما ويدعو النص الجديد "للنظر في اتخاذ اجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة التي اطلعت عليها فرانس برس.

ويطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم تقرير خلال 60 يوما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من ان مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين.

وقالت الولايات المتحدة خلال اجتماعين على مستور الخبراء الاسبوع الماضي ان الاجراء متحيز ضد اسرائيل، وفق مصادر دبلوماسية.