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مزهر: الجهود المصرية أفضت الى العودة الى الهدوء في القطاع

الأربعاء 30 مايو 2018 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: الجهود المصرية أفضت الى العودة الى الهدوء في القطاع



غزة/سما/

قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ، إنه "جرى التوصل الى اتفاق مع مصر بعودة الهدوء الى قطاع غزة والتزام الاحتلال باتفاق الهدنة الموقع عام 2014."

وأضاف مزهر في حديث صحفي، أن "الجهود المصرية التي بدأت منذ صباح الثلاثاء أفضت الى الاتفاق على البدء بالعودة الى الهدوء وجرى الحديث عن التزام الاحتلال بتطبيق اتفاق الهدنة عام 2014."

وتابع: "الأشقاء المصريين تواصلوا مع قوى المقاومة وتم التوصل الى هذا الاتفاق".

وشدد مزهر في الوقت نفسه على" أنه من حق المقاومة الدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال."

وأكد أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت تغيير قواعد الاشتباك وأفشلت معادلة الاحتلال الذي حاول فرضها على قطاع غزة."

#مزهر #حرب #هدنة #مقاومة

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