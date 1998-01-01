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قراقع: الاسرى الإداريون سيضربون عن الطعام الشهر المقبل

الأربعاء 30 مايو 2018 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قراقع: الاسرى الإداريون سيضربون عن الطعام الشهر المقبل



رام الله/سما/

 أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسرى الإداريين سيبدأون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وقال قراقع للإذاعة الرسمية، الثلاثاء، إن وضع الأسير حسان التميمي الصحي قلق جدا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تسيديك"، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن عوفر.

وأضاف انه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الافراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.

#اضراب #اسرى #طعام

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