صحفي عراقي يُهاجم غزة.. وبماذا وصف المقاومة الفلسطينية؟

وكالات

هاجم الصحفي العراقي سفيان السامرائي رئيس موقع بغداد بوست، قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال، ووصف المقاومة الفلسطينية بـ "العصابات الإرهابية".

وقال السامرائي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: "مختصر مفيد حماس الأن تصرف اخر دفعة لها من كل شيء من قبل النظامين الايراني والقطري وبعدها لن يعد عندها شيء".

وأضاف: "أنظمة ترعى عصابات أرهابية مترنحة لم يبقى لها شيء تتاجر به ألا صواريخ تنك سليماني تحمل ظواهر صوتية خارقة ومن داخلها فراغ شاسع".

وفي تغريدة أخرى قال: "صواريخ أيران الأرهابية التى تطلقها عصابة الخسة حماس من غزة لكي تشعل الفلسطينيين وتقدمهم قربانا للمرشد الأسفل الذي علمهم الدجل والحقد والكراهية والمتاجرة بقضايا ومشاعر المجتمع العربي والمسلم لعقود، نفس العصابات هذه لم تطلق طلقة من مسدس مائي حتى ضد الذين دمروا #مخيم_اليرموك".