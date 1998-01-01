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" مجد الأمني" يقدم نصائح أمنية للجمهور الفلسطيني خلال التصعيد

الأربعاء 30 مايو 2018 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" مجد الأمني" يقدم نصائح أمنية للجمهور الفلسطيني خلال التصعيد



غزة/سما/

قدم موقع المجد الأمني نصائح أمنية للجمهور الفلسطيني خلال التصعيد، وهي كالتالي:

1. احرص على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية (المقاومة، الأجهزة الأمنية، وزارة الصحة، ووسائل الإعلام الرسمية)

2. ابتعد عن تداول الإشاعات، وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين وتضر المقاومة

3. ابتعد عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة

4. عدم الحديث عن أماكن إطلاق صواريخ المقاومة، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

5. عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال الصهيوني (أفيخاي والمنسق)

6. احرص على ابلاغ الجهات المختصة بأي حركة مشبوهة.

#قصف #امن #تصعيد

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