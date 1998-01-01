جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد تدخل العديد من الوساطات

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

الأربعاء 30 مايو 2018 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة



غزة/سما/

قالت حركة  "حماس" إنه تم التوصل لتوافق للعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تدخل العديد من الوساطات في الساعات الماضية فجر اليوم الاربعاء، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن فصائل المقاومة ستكون ملزمة بوقف إطلاق النار طالما التزم به الاحتلال، في حين تنفي الأخيرة التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في بيان أن فصائل المقاومة الفلسطينية، ستكون ملزمة في الاتفاق في حال التزم به الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية نجحت بصد العدوان وتغيير قواعد الاشتباك".

وقال متحدث باسم حركة الجهاد، داوود شهاب، إن الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة في قطاع غزة إذا تعاملت إسرائيل بالمثل، مضيفاً "في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي الجهاد وحماس تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014".

وكانت طائرات الاحتلال أغارت بعد منتصف الليل على 25 موقعا في غزة في موجة قصف ثانية، وقبل ذلك شن جيش الاحتلال طيلة يوم أمس الثلاثاء سلسلة غارات كثيفة على قطاع غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، وقالتا إنها رد على عدوان الاحتلال وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة.

#حماس #حرب #اطلاق نار

أخبار ذات صلة

بمشاركة قيادات حماس والجهاد.. صور ..عشرات الالاف بغزة يحيون الذكرى الـ 13 لاستشهاد عرفات

حماس وفتح - القاهرة

حماس ترد على دعوة حكومة الوفاق موظفيها بالعودة الى العمل

ياسر سهيل بدوي

مقتل شاب في رفح بعد إطلاق النار عليه على خلفية مشكلة قديمة

طعن- ارشيف

إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس

دهس- ارشيف

إطلاق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود الاحتلال بالخليل

السراديح

شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على سفينة الحرية ويتم اقتيادها الى ميناء اسدود

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

نتنياهو وليبرمان يهددان بالرد بقسوة على صواريخ غزة ويحملان حماس المسؤولية

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي

مصر -ارشيفية

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

القسام- ارشيف

السرايا والقسام تعلنان مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المستوطنات الإسرائيلية