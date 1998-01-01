حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

غزة/سما/

قالت حركة "حماس" إنه تم التوصل لتوافق للعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تدخل العديد من الوساطات في الساعات الماضية فجر اليوم الاربعاء، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن فصائل المقاومة ستكون ملزمة بوقف إطلاق النار طالما التزم به الاحتلال، في حين تنفي الأخيرة التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في بيان أن فصائل المقاومة الفلسطينية، ستكون ملزمة في الاتفاق في حال التزم به الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية نجحت بصد العدوان وتغيير قواعد الاشتباك".

وقال متحدث باسم حركة الجهاد، داوود شهاب، إن الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة في قطاع غزة إذا تعاملت إسرائيل بالمثل، مضيفاً "في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي الجهاد وحماس تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014".

وكانت طائرات الاحتلال أغارت بعد منتصف الليل على 25 موقعا في غزة في موجة قصف ثانية، وقبل ذلك شن جيش الاحتلال طيلة يوم أمس الثلاثاء سلسلة غارات كثيفة على قطاع غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، وقالتا إنها رد على عدوان الاحتلال وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة.