طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

القدس المحتلة/سما/

تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي شن غاراتها في جنوب وشرق ووسط قطاع غزة على الرغم من دخول التهدئة التي اعلنت عنها حركة الجهاد حيز التنفيذ في الساعة 12 من منتصف الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بان الطائرات المروحية الإسرائيلية تقصف بثلاثة صواريخ موقعا للمقاومة غرب خانيونس بالاضافة الى قصف ميناء غرب مدينة خان يونس

كما قصفت "طائرات دون طيار، قصفت بثلاثة صواريخ موقعا يُعرف باسم الإدارة المدنية، وموقعا تابعا لكتائب القسام في حي الزيتون بصاروخين ".

واعلنت اسرائيل عن سقوط عدة صواريخ على البلدات الاسرائيلية المحيط بغزة منها النقب وشعار هنغيف ونتيفوت التي قالت ان صواريخ اصاب عدة بنايات فيها واحدثت فيها اصابات جسيمة.

واعلنت حركة الجهاد الاسلامي عن التوصل الى تهدئة بعد تدخل مصري بين الاطراف. بينما نفت اسرائيل وعلى لسان مصدر وصفته بالكبير عدم التوصل الى تهدئة مع قطاع غزة. لكن مصدر سياسي اسرائيلي نفى وجود اي تهدئة.

وقال المحلل العسكري لـصحيفة معاريف "ان إسرائيل وحماس معنيتان بالهدوء، لكن حماس تريد أن تعلن عن التهدئة قبل رد إسرائيل، وإسرائيل تريد أن تعلن عن ذلك بعد أن ترد على الصواريخ، ونحن أمام ليلة طويلة".

واعلن جيش الاحتلال انه تم رصد سقوط عدة قذائف من قطاع غزة باتجاه المجلس الاقليمي اشكول. اما بقية الصافرات التي تم اطلاقها في عسقلان ونتفيوت فهي عبارة عن انذارات كاذبة.

من جهته نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو التوصل الى اي اتفاق تهدئة مع فصائل المقاومة في غزة وقال بان العمليات ستستمر دون توقف.