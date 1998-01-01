الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي

غزة / سما /

نفى مصدر سياسي رفيع المستوى لوسائل الاعلام الاسرائيلية صحة الأنباء عن التوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت الأنباء أشارت الى التوصل لاتفاق بوساطة مصرية يدخل حيز التنفيذ مع انتصاف الليل بتوقيت القدس.

و اكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب انه وبناء على اتصالات مع الجانب المصري تم الاتفاق على وقف اطلاق النار مع اسرائيل وعودة الهدوء بناء على اتفاق 2104.

وقال شهاب في تصريحات صحفيه ان حركة الجهاد ملتزمة بذلك ما زالت اسرائيل ملتزمة به موضحا ان الهدنة تدخل الساعة 12 .

ميدانيا قصف جيش الاحتلال قبيل منتصف الليلة (الثلاثاء/الاربعاء) موقعين لكتائب القسام في بيت لاهيا وجباليا، وموقعا قرب سوق السيارات في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما دوت صفارات الانذار عند ساحل عسقلان ومحيطها ما يشير الى اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تلك المنطقة.

هذا واعلن ايضا عن سقوط قذيفة في نتيف هعستراة المجاورة لمعبر ايرز

يتبع ..

