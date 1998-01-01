الحكومة تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة / سما /

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية الخطيرة على أهلنا وابناء شعبنا البطل في قطاع غزة.

وحمل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطير الذي تشهده ارض وطننا وفي المقدمة قطاع غزة البطل.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا تصعيدية شاملة ضد شعبنا وأرضنا، وتدفع بالأمور الى مزيد من المخاطر والتوتر .

وتابع المتحدث الرسمي، أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء شعبنا العزل الذين يتعرضون لقصف المدفعية و الطيران، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية