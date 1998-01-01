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تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

الثلاثاء 29 مايو 2018 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

زعمت  قناة "i24 " التلفزيونية الاسرائيلية ان مصر تتدخل من اجل نزع فتيل الوضع القابل للانفجار في غزة، وانها "امهلت" حركتي حماس والجهاد الاسلامي بضع ساعات لوقف قصف المواقع الاسرائيلية والا فان الاوضاع ستنفجر.

وقالت القناة التلفزيونية الاسرائيلية ان "مصر أمهلت كلا من الجهاد الإسلامي وحركة حماس أربع ساعات بدءا من الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي في فلسطين) لوقف إطلاق كافة الصواريخ والقذائف (نحو اسرائيل)، وإلا سينفجر الوضع".

وفي هذه الاثناء دوت صافرات الانذار مجددا في النقب واعلن عن سقوط قذيفتين جديدتين في "اشكول"

#حماس #الجهاد #قصف #اسرائيل

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