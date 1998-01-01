فاق عدد الصواريخ خلال 4 سنوات.. كم صاروخ اطلق من غزة نحو مواقع اسرائيلية حتى الان ؟

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية العاشرة ان ما مجموعه 80 صاروخا وقذيفة اطلقت من غزة باتجاه منطقة النقب منذ صباح اليوم الثلاثاء وحتى ساعات المساء.

وفي سياق متصل هدد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان باغتيال قيادات من حركة حماس وبمضاعفة عمليات القصف الاسرائيلية، وقال ان "على قيادات حماس ان يخشوا على حياتهم منذ هذه اللحظة".

واضاف " لن نتوانى في العودة لعمليات الاغتيال وتصفية قيادات حماس".

من جهة اخرى تواصل اطلاق المزيد من القذائف من غزة باتجاه منطقة النقب حيث دوت صفارات الانذار مساء اليوم الثلاثاء في النقب و"اشكول" فيما اطلقت عدة قذائف نحو مستوطنة "كيسوفيم".