جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير اسرائيلي : يجب اغتيال قادة حماس.. و شتانتس يدعو لاعادة احتلال القطاع

الثلاثاء 29 مايو 2018 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : يجب اغتيال قادة حماس.. و شتانتس يدعو لاعادة احتلال القطاع



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الجيش الاسرائيلي السابق عمير بيرتس الى استخدام جميع الوسائل لوقف التصعيد واطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل.

واضاف في حديث مع  القناة العبرية السابعة "لا يمكننا قبول سقوط الصواريخ من غزة...حماس مسؤولة عن هذا التصعيد حتى لو قامت منظمات أخرى بتنفيذ الهجمات ويجب أن نميز بين الحل الاستراتيجي طويل المدى واستخدام جميع الأدوات والوسائل لوقف التصعيد الذي يحدث الآن ، بما في ذلك العودة إلى الاغتيالات المستهدفة ضد قادة حماس ، حتى يفهموا أنهم ليسوا محصنين."

من جانبه هدد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتانتس باحتلال قطاع غزة اذا تطلب الامر ذلك في حال استمر سقوط القذائف والصواريخ على اسرائيل. ووفق المواقع الاسرائيلية فقد اشار الوزير شتاينتس إلى إمكانية احتلال قطاع غزة، وإذا لم يكن لدينا خيار، سيكون علينا القيام بذلك...يجب القيام برد عسكري شامل، من اجل ردع حماس والجهاد".

وقال ": إن مجرد وجود هذه المنظمات، التي تطلق النار ، وتحاول تدمير الجدار، وتنفذ الهجمات، فانها قد انتهكت جميع الاتفاقيات في الماضي، لذا ليس هناك حاجة للسؤال عمن بدأها، نحن غير مهتمين باحتلال غزة لكن من المهم أن يكون ردنا صعبًا للغاية ، وأن يرسل رسالة واضحة وينقل الحرب إلى ميدان حماس في غزة ".

في سياق متصل  حمّل رئيس حزب العمل الإسرائيلي، أفي غباين، حكومة نتنياهو المسؤولية عن التصعيد الأمني الذي بدأ صباح اليوم في أعقاب إطلاق رشقات صواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، أوضح غباي بأنه منذ انتهاء حرب 2014، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على فعل أي خطوة أو إجراء للحيلولة دون الوصول لجولة التصعيد الحالية.

وأضاف غباي أن الوضع الأمني المتوتر الذي نعيشه مع قطاع غزة ناجم عن جمود العملية السياسية وعن تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن سعيها لخلق تحالفات إقليمية للحرب ضد "الارهاب" في قطاع غزة، مضيفا بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو بمثابة أنبوبة الأوكسجين لحماس.

#حماس #اغتيال #وزير اسرائيلي

أخبار ذات صلة

قادة القسام

عائلة تنفذ حكم الإعدام بحق أحد ابنائها تورط في اغتيال قادة القسام الثلاثة

العمادي وهنية

خبير اسرائيلي: هل سيتحول القطاع لساحة مواجهة بين مصر والدوحة؟

الشهيد الزواري - ارشيف

وزير داخلية تونس: توصلنا لمنفذ عملية اغتيال الزواري و ثلاثة من مواطنينا ساعدوه

اللوء سامح

اللواء سامح نبيل يلتقي قادة حماس في غزة يوم غد السبت

عميدور ونتنياهو

عميدرور يزعم :طرد قادة حماس من الدوحة تم بطلب من الرئيس الفلسطيني

قصف -ارشيفية

عضو كنيست :يجب قصف منازل قادة حماس و بيرتس يصف قصف المقاومة بالرد الأقوى منذ 2014

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

﻿تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس

هارتس: حماس غيرت قواعد اللعبة وإسرائيل سترد بقوة

كاتب سعودي: أهالي غزة "عيال كلب" ولولا السعودية لماتوا جوعاً

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على سفينة الحرية ويتم اقتيادها الى ميناء اسدود

طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

السرايا والقسام تعلنان مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المستوطنات الإسرائيلية

الكابينت

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة جنود اسرائيليين

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الجهاد الاسلامي- ارشيف

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

مكان النفق

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م