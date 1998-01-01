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الجيش الإسرائيلي يزعم : إيران تقف خلف التصعيد مع قطاع غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم : إيران تقف خلف التصعيد مع قطاع غزة



وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد رونين منيلس في مقابلة مع إذاعة الجيش مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران تقف خلف كواليس التصعيد في الجنوب.

ووفقا لإذاعة الجيش، أوضح منيلس قائلا "لقد رأينا كيف أن حماس قادرة على ضبط ومنع إطلاق النيران والصواريخ من غزة إذا ما أرادت ذلك، موضحا بحسب ما نراه اليوم فإن الأمور بدأت تخرج عن سيطرة جميع الأطراف". 

وقد تطرق منيلس إلى النفق الذي تم استهدافه ظهر اليوم بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن سلاح الجو قد ضرب النفق من ثلاث محاور ونقاط، مضيفا بأنه لدى الجيش معلومات عن النفق منذ أكثر من أسبوعين حيث كان يخطط الجيش لتدمير هذا النفق خلال هذا الأسبوع.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الجيش العميد رونين منيلس أن الحديث يدور عن الهجمة الأكبر منذ حرب 2014، حيث تم ضرب أكثر من 37 هدفا بما في ذلك مخازن أسلحة وأنفاق. على حد قوله.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #ايران

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