انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

عرب 48

انتهت، بعد السابعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، المرحلة الأولى من المشاورات العسكريّة التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مع القيادتين العسكريّة والسّياسيّة لبحث التصعيد في قطاع غزّة.



ونقل المراسل السّياسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مصادر عسكريّة، على اطّلاع بمحادثات نتنياهو، أن "إسرائيل غير معنيّة بتصعيد إضافي في القطاع"، لكنّه أصدر توجيهاتٍ لجيش الاحتلال بالردّ بقوّة على كل إطلاق نار من القطاع.

ولم يشذّ المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، بعيدًا عن القناة العاشرة، إذ ذكر في مقال له، نشر مساء اليوم، الثلاثاء، أن تبادل إطلاق النار في القطاع "خطير، لكن بالإمكان منع نشوب حربٍ جديدة".

وربط هرئيل بين إطلاق المقاومة للصواريخ على إسرائيل، صباح اليوم، وبين قيام الاحتلال باغتيال 3 من ناشطي حركة "الجهاد الإسلامي"، أول من أمسٍ، الأحد، واغتيال ناشط في كتائب عزّ الدين القسّام، الذراع السّياسي لحركة "حماس"، أمس، الإثنين.

ووصف هرئيل غارات الاحتلال على قطاع غزّة بأنها "أكثر قوّة ممّا كان الوضع عليه خلال السّنين الماضية، لكّنها محدودة"، إذ استهدف جيش الاحتلال 30 هدفًا في القطاع، اعتبرها مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، 7 مراكز منها هي مراكز عسكريّة؛ لافتًا إلى على تأكيد الجيش على عدد الأهداف الكبير وأنها قصفت نهارًا.

واعتبر هرئيل عدم سقوط شهداء في القطاع جرّاء العدوان الإسرائيلي دلالةً على أن جيش الاحتلال "لا زال يتصرّف بحذر، درءًا لقتلٍ يؤدي لتصعيد".

متحدث باسم الاحتلال: "لن نوقف التصعيد"

لكن متحدثًا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عقد مؤتمرًا صحافيًا عند الثامنة والرّبع من مساء اليوم، في تل أبيب، قال فيه "لن نوقف التصعيد طالما أن الإرهاب مستمر" في إشارة إلى إطلاق المقاومة الفلسطينيّة أكثر من 50 صاروخًا على بلدات داخل الخطّ الأخضر منذ صباح اليوم.

وهدّد المتحدث باسم جيش الاحتلال باغتيال قادة المقاومة في غزّة، إذ زعم أن "قيادة حماس مختبئة تحت الأرض وهم يعرفون سبب ذلك".

ليبرمان وكاتس يلمحان للتّصعيد

وقبل انتهاء المشاورات العسكرية والسياسيّة في مقر إقامة نتنياهو، ألمح وزير الأمن الإسرائيليّ، أفيغادور ليبرمان، إلى تصعيد عسكريٍ إضافي للاحتلال في قطاع غزّة، إذ كتب على حسابه في موقع "تويتر" إنه "لا نيّة إسرائيليّة للعودة إلى الحياة اليوميّة أو لاحتواء الموقف"، وأضاف في تغريدةٍ أخرى إن "كل مكان تنطلق الصواريخ نحو إسرائيل هو هدف شرعي لسلاح الجوّ".

من جهته، قال وزير الاستخبارات الإسرائيليّة، يسرائيل كاتس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم، إن الأوضاع تتّجه للتصعيد مساءً، وأضاف أن الوضع هو الأقرب لحافة الحرب منذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

ولم يقتصر التعطّش إلى الحرب على وزيري الأمن والاستخبارات الإسرائيليين، إذ ذكر التلفزيون الرّسمي الإسرائيلي (قناة "كان") أن وزراءً في الحكومة الإسرائيليّة وجّهوا نقدًا لعدم انعقاد المجلس الوزاري السياسي والأمني المصّغر – الكابينيت، حتى الآن، رغم أن الأوضاع في قطاع غزة هي الأخطر منذ 4 سنوات.