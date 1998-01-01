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حمدان: المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض قواعد جديدة

الثلاثاء 29 مايو 2018 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدان: المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض قواعد جديدة



وكالات

 قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان،" إن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها أرسلت رسالة واضحة للرد على جرائمه.

وأكد حمدان في لقاء متلفز على قناة "القدس" الفضائية أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض قواعد جديدة، وهي على جهوزية تامة لمجابهة الاحتلال وعدوانه".

ولفت إلى أن جهوزية المقاومة تقلق الاحتلال الإسرائيلي، ورد المقاومة سيكون مبينًا على هذه الجهوزية".

وأشار حمدان إلى أن "المقاومة غير معنية بأن تقع في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، بل معنية بحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال المتكرر".

وأضاف" الاحتلال يحاول أن يوصل رسالة بأنه لا يرغب بدخول مواجهة شاملة، بل يرغب بمعركة محدودة تمكنه من النجاة من أي مواجهات أخرى".

وأعرب حمدان عن اعتقاده بأن الاحتلال بحاجة إلى بمواجهة محدودة تجعله يستخلص من خلالها تغيير المشهد القائم (التخلص من مسيرات العودة)".

#حمدان #مقاومة #حرب #غزة

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