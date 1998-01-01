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قراقع: الأسرى الإداريون سيشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل

الثلاثاء 29 مايو 2018 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسرى الإداريين سيبدأون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وقال قراقع لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن وضع الأسير حسان التميمي الصحي قلق جدا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تسيديك"، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن عوفر.

وأضاف انه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الافراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.

#عيسى قراقع #الأسرى

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