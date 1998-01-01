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أسماء المعتقلين المشاركين في سفينة كسر الحصار

الثلاثاء 29 مايو 2018 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المعتقلين المشاركين في سفينة كسر الحصار



غزة / سما /

حملت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن السفينة وحياة المشاركين على متن السفينة والذين يبلغ عددهم 17 مواطنا فلسطينيا.

وقال ادهم ابو سلمية الناطق باسم هيئة الحراك خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء غزة أن اربع زوارق حربية اسرائيلية حاصرت السفينة في المياه الاقليمية على مسافة 14 ميل، مشددا انها سفينة ذات طابع سلمي تحمل مدنيين ومخطط لها ان تتجه نحو الموانئ القبرصية وهي جزء من الحراك الشعبي الفلسطيني .

واعلنت الهيئة انها ستعلن قريبا عن انطلاق سفينة الحرية الثانية من ميناء غزة ودعت المواطنين الراغبين بالسفر عبر البحر لتسجيل اسمائهم.

وشدد ابو سلمية ان هذه السفينة كسرت غطرسة الاحتلال وارهابه الذي كان يفرض على سكان القطاع مسافة 6 اميال و9 اميال بأحسن الاحوال، مبينا انهم في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار توصلوا بشكل مباشر مع الصليب الاحمر وضعهم على تفاصيل هذه الرحلة المدنية السلمية التي هدفها كسر الحصار ودعت الصليب الاحمر والمؤسسات الدولية للكشف عن مصير المعتقلين المشاركين في سفينة الحرية.

ولفت ابو سلمية الى أن الاحتلال اطلق النار صوب سفينة الحرية قبل اقتيادها الى ميناء اسدود.

وأسماء المشاركين الان علي سطح مركب الحرية:

1- ايهاب عوض ابو عرمانة

2- شادي غسان النقلة

3- رائد خليل ديب

4- محمد هاني العطي

5- محمود جهاد عبد الكريم ابو عطايا

6- محمد خميس محمد الخالدي

7- أحمد ابوعوة

8- نافذ فتحي اللوح

9- عليان كامل اللوح

10- بلال نافذ ابو العرفج

11- سماح عمر ابو العرفج

12- سهيل محمد العامودي

13- هاني عبد محمود ورقة

14- محمود مصطفى الديري

15 - محمد ناصر سلمان

16- خالد أحمد الهسي

17 - أحمد فايز ابو عودة

18- محمد أحمد العامودي

#المعتقلين #سفينة الحرية

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