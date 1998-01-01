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ميلادينوف: هجمات غزة تقوض جهود تحسين وضع غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف: هجمات غزة تقوض جهود تحسين وضع غزة



رام الله / سما /

أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن "قلققه العميق" إزاء إطلاق صواريخ "عشوائية" من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال، على حد قوله.

وقال ميلادينوف في بيان له: إن "هذه الهجمات غير مقبولة، وتقوّض الجهود الجدية التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين الوضع في غزة".

وأضاف "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد، ومنع الحوادث التي تهدد حياة الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأصيب 6 إسرائيليين بينهم جندي في سقوط قذائف هاون وصواريخ على مستوطنات في غلاف قطاع غزة اليوم الثلاثاء عقب غارات وهجمات إسرائيلية استهدفت القطاع.

#نيكولاي ميلادينوف #غزة

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