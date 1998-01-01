الكهرباء: فصل الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع بشكل مفاجئ

غزة / سما /

اعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة انه تم فصل خطوط كهرباء إسرائيلية رئيسية مغذية للقطاع بشكل مفاجئ اليوم .

وبينت ان الخطوط هي (8،11) المغذيان لمحافظة خانيونس، و(7) المغذي لمحافظة الوسطى، وقدرة كل خط 12 ميجاوات، بمعني أن المتوفر من الكهرباء في غزة هي (84) ميجاوات فقط.

واوضحت أن الخطوط المصرية متعطلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومحطة التوليد متوقفة منذ قرابة شهر ونصف.

مشيرة الى ان مستويات العجز كبيرة جدا وشركة توزيع الكهرباء تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في هذه الأزمة خاصة وأن الطلب على الكهرباء يزداد ويتصاعد خلال شهر رمضان وخلال امتحانات الثانوية العامة.

وتناشدت الشركة كافة الأطراف بضرورة التحرك السريع لإنقاذ الوضع المتدهور في قطاع غزة وتوفير كمية كهرباء كافيه للمواطنين وللقطاعات الحيوية الضرورية.