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عريقات: القيادة ستتوجه لمحكمة العدل الدولية

الثلاثاء 29 مايو 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: القيادة ستتوجه لمحكمة العدل الدولية



رام الله / سما /

أكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان القيادة بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن اعلان الادارة الامريكة حول القدس وان الملف سيكون جاهزا خلال الايام القادمة.

وقال عريقات لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الثلاثاء، ان من ضمن توصيات اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني خلق اليات لتحديد العلاقات مع

اسرائيل وان هذا البند ما زال قيد البحث من كل جوانبه معربا عن امله بان تكون كل الافكار حوله تبلورت لاقرارها في اجتماع التنفيذية المقبل دون تحديد موعد دقيق له.

واوضح عريقات ان هذه اللجنة المشكلة من الرئيس ستعقد اجتماعها السادس لايجاد اليات تنفيذ قرارت المجلسين الوطني والمركزي الاحد القادم.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية والاوضاع في غزة، بين عريقات ان هناك لجنة متخصصة تشكلت لبحث هذين الملفين لترتيب البيت الداخلي.

#عريقات #حكمة العدل الدولية

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