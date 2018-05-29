الصحة والضابطة يوقفان مخبز ومعمل حلويات عن العمل في دورا

اوقفت الضابطة الجمركية ومديرية صحة جنوب الخليل اليوم الثلاثاء 29/5/2018 في مدينة دورا مخبز ومعمل حلويات عن العمل، وذلك لافتقاره لادنى الشروط الصحية والبيئية المطلوبه ووجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه تم إيقاف المخبز عن العمل خلال القيام بجولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الصحة جنوب الخليل على المحلات التجارية بمدينة دورا، تم الاشتباه بالمخبز وبالتحري والمتابعة والفحص من قبل جهة الاختصاص تبين بأن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة ووجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث اقرت اللجنة إيقاف المخبز عن العمل واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.