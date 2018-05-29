جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة والضابطة يوقفان مخبز ومعمل حلويات عن العمل في دورا

الثلاثاء 29 مايو 2018 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اوقفت الضابطة الجمركية ومديرية صحة جنوب الخليل اليوم الثلاثاء 29/5/2018 في مدينة دورا مخبز ومعمل حلويات عن العمل، وذلك لافتقاره لادنى الشروط الصحية والبيئية المطلوبه ووجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه تم إيقاف المخبز عن العمل خلال القيام بجولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الصحة جنوب الخليل على المحلات التجارية بمدينة دورا، تم الاشتباه بالمخبز وبالتحري والمتابعة والفحص من قبل جهة الاختصاص تبين بأن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة ووجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث اقرت اللجنة إيقاف المخبز عن العمل واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#الصحة

أخبار ذات صلة

رامي الحمد الله- ارشيف

الحمد الله: السماح لموظفي الصحة والتعليم بالاستمرار في العمل

عباس - السيسي - ارشيف

هارتس:عباس امر رجاله بعدم مهاجمة مصر والسعودية لعبت دورا حاسما في التصويت

ادوية- ارشيف

الصحة : نواجه عجزاً دوائياً هو الأكبر منذ 11 سنة

ارشيفية

الصحة: وفد طبي وشاحنات أدوية في طريقهما لغزة

ارشيفية

الصحة: 112 شهيدا و13 ألف إصابة بمسيرات العودة

معبر ايرز

الاحتلال يمنع وفداً طبياً من وزارة الصحة الدخول إلى غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

﻿تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس

هارتس: حماس غيرت قواعد اللعبة وإسرائيل سترد بقوة

كاتب سعودي: أهالي غزة "عيال كلب" ولولا السعودية لماتوا جوعاً

طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

اصابة جنود اسرائيليين

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الجهاد الاسلامي- ارشيف

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

مكان النفق

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في مناطق محتلفة من القطاع وصواريخ على المستوطنات

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: 3 سيناريوهات إسرائيلية لمآلات التطورات الميدانية في غزة