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مصطفى البرغوثي: القصف الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة لن يكسر المقاومة الشعبية

الثلاثاء 29 مايو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان القصف الاسرائيلي الوحشي و المتكرر على قطاع غزة لن يكسر ارادة المقاومة الشعبية.

واضاف البرغوثي، ان الاحتلال الاسرائيلي يقوم منذ انطلقت مسيرة العودة باستخدام القصف المدفعي و الجوي بهدف استفزاز الفلسطينيين و افتعال اشتباكات عسكرية على أمل اضعاف التضامن الدولي الواسع مع نشطاء المقاومة الشعبية و أكد البرغوثي أن الانضباط الفلسطيني أفشل تلك المحاولات. و لكن ذلك لا يعني الغاء حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس بعد ان تعمد الاحتلال تصعيد القصف مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين.

وأدان البرغوثي اعتداء بحرية الاحتلال على سفينة كسر الحصارالتي انطلقت من غزة وحذر  من نوايا الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي تسعى الى تصعيد العدوان على قطاع غزة و طالب المجتمع الدولي بفرض ضغط فوري على اسرائيل للجم عدوانها.

واكد البرغوثي على ان اسرائيل لن ترتدع الا بتصعيد المقاومة الشعبية والمقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل والتمييز العنصري الاسرائيلي الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني وبتوحيد الصف الوطني لمواجهة الاحتلال وجرائمه. 

#مصطفى البرغوثي

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