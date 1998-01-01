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حزب الشعب يدعو لاوسع تكاثف وطني لمواجهة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا حزب الشعب الفلسطيني لاوسع تكاثف وطني لمواجهة التصعيد الاسرائيلي العسكري على قطاع غزة.. معتبرا ذلك حلقة جديدة من حلقات العدوان المتوالي والمتصاعد الذي يستهدف صمود ابناء شعبنا  ومضافة معاناته .

واكد الحزب على ان التصدي لمثل هذه الممارسات العدوانية. والنجاح في افشال الاهداف التي تسعى الى تحقيقها حكومة الاحتلال الاجرامية.  لا يتحقق الا من خلال التوافق الوطني على استراتيجية وطنية موحدة.. يشكل عنوانها انهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة.. والتوافق على ادارة حالة الصراع ضد الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته بارادة جمعية وبمرجعية واحدة تحقق افضل النتائج لشعبنا ومشروعه الوطني. وباقل الخسائر الممكنة.. كما تساهم في تعزيز صمود الجماهير من خلال معالجة قضاياهم المعيشية.
 
والتعامل مع  الفئات الاجتماعية كافة من منظور وطني عادل يعزز ثقة الجماهير بقيادتها.. ويسهم في توسيع قاعدة النضال الشعبي ضد الاحتلال الاسرائيلي وجميع المخططات التصفوية التي تسعى للنيل من اهداف شعبنا الوطنية العادلة.
#حزب الشعب #قطاع غزة

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