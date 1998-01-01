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المواجهة تتصاعد ..القبة الحديدية تعترض صاروخ "جراد" لأول مرة منذ عدوان 2014

الثلاثاء 29 مايو 2018 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواجهة تتصاعد ..القبة الحديدية تعترض صاروخ "جراد" لأول مرة منذ عدوان 2014



القدس المحتلة / سما /

افاد مراسل القناة العاشرة الاسرائيلية ان القبة الحديدية اعترضت صاروخ "جراد" اليوم، لأول مرة منذ العدوان الاسرائيلي عام 2014 باتجاه مستوطنة "اوفاكيم" على حدود القطاع .

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه "اعترض قذائف جديدة اطلقت من قطاع غزة بعد ساعات من اطلاق 28 قذيفة ". ولم يحدد الجيش طبيعة القذائف التي تم اعتراضها وتصدى لغالبيتها نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ.

وافاد مراقبون ان استخدام صاروخ " جراد" من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يعني ان المواجهة تتصاعد بشكل كبير .

#القبة الحديدية #جراد #غزة

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