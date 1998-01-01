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نتنياهو يعقد جسلة مشاورات امنية وسط استمرار تساقط الصواريخ

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الثلاثاء 29 مايو 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"



القدس المحتلة/سما/

اعلنت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي ان 3 جنود اسرائيليين اصيبوا بجراح احدهم بحالة الخطر جراء قصف المقاومة لمستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة ان منظمومة القبة الحديدية اعترضت عدد من الصواريخ التي اطلقت على بلدات غلاف غزة وبلدات في مركز النقب .

واضافت الاذاعة ان منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخ جراد من فوق بلدة اوفيكيم 25 كم من غزة موضحة ان اكثر من 70 صاروخا وقذيفة هاون اطلقت منذ صباح اليوم على البلدات الاسرائيلية من قطاع غزة.

على صعيد ذي صلة يعقد نتنياهو وللمرة الثانية خلال ساعات مشاورات امنية مكثفة في ظل التصعيد على جبهة غزة.

#الاحتلال #جرحى #صواريخ #مقاومة

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