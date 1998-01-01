إصابة 3 مستوطنين احدهم خطيرة وانقطاع الكهرباء في اشكول نتيجة صواريخ المقاومة

القدس المحتلة / سما /

أصيب 3 إسرائيليين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء شظايا الصواريخ التي سقط في المجلس الإقليمي أشكول.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فان أحد الإسرائيليين الثلاثة أصيب بجروح خطيرة بشظايا صاروخ في قدميه، مشيرة إلى أن طواقم إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء قدمت له العلاج الأولي.



كما اصيب اثنان آخران من المستوطنين دون معرفة حالتهم حتى اللحظة .



وذكرت مصادر عبرية أن الصواريخ التي أطقلت بعد ظهر اليوم تسببت بانقطاع الكهرباء عن عدد من المستوطنات في المجلس الإقليمي أشكول.

و أطلقت المقاومة الفلسطينيّة، مساء اليوم، الثلاثاء، رشقةً صاروخيّة جديدة تجاه البلدات الإسرائيليّة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أسقط صاروخين فوق سديروت عند الرابعة والنصف مساءَ اليوم. بعد أن أسقط، في وقت سابق اليوم، صواريخَ من فوق شاطئ عسقلان.

وفي سياق متّصل، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه سيجري استشارات عسكريّة، في وقت لاحق من مساء اليوم، للبحث في آخر التطورات العسكريّة في القطاع.

