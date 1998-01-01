الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير معتقلين بينهم أمير

جنيف /وكالات/

طالبت الأمم المتحدة السعودية بالكشف عن مصير الأمير السعودي نواف طلال الرشيد، الذي تحدثت تقارير عن اختفائه بعد ترحيله من الكويت في 12 مايو.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته السعودية اليوم، إلى تقديم معلومات عن "محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة".

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل طبيعة مطالب المنظمة الأممية قائلة: "يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم، والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".

ولفتت ثروسيل خلال إفادة صحفية بجنيف إلى أن السلطات السعودية مطالبة أيضا بـ"تقديم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو، وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب".

المصدر: رويترز