جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير معتقلين بينهم أمير

الثلاثاء 29 مايو 2018 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير معتقلين بينهم أمير



جنيف /وكالات/

طالبت الأمم المتحدة السعودية بالكشف عن مصير الأمير السعودي نواف طلال الرشيد، الذي تحدثت تقارير عن اختفائه بعد ترحيله من الكويت في 12 مايو.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته السعودية اليوم، إلى تقديم معلومات عن "محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة".

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل طبيعة مطالب المنظمة الأممية قائلة: "يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم، والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".

ولفتت ثروسيل خلال إفادة صحفية بجنيف إلى أن السلطات السعودية مطالبة أيضا بـ"تقديم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو، وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب".

المصدر: رويترز

#السعودية #نواف الرشيد #اعتقال

أخبار ذات صلة

أمير قطر والعاهل السعودي

مفاجأة.. صحيفة كويتية: أمير قطر في السعودية قريبا

خاشقجي - ارشيف

خاشقجي يكشف صفقة ضخمة لإطلاق أمير ورجل أعمال في السعودية

الوليد بن طلال - ارشيف

لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف أمراء ووزراء سابقين بينهم الوليد بن طلال

اسرائيل والسعودية

اسرائيل تطالب بتعويضات لمنعها المشاركة ببطولة السعودية للشطرنج

ترامب وبن سلمان

فيديو.. ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

الأكثر قراءة اليوم

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

﻿تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس

هارتس: حماس غيرت قواعد اللعبة وإسرائيل سترد بقوة

كاتب سعودي: أهالي غزة "عيال كلب" ولولا السعودية لماتوا جوعاً

طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

اصابة جنود اسرائيليين

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الجهاد الاسلامي- ارشيف

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

مكان النفق

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في مناطق محتلفة من القطاع وصواريخ على المستوطنات

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: 3 سيناريوهات إسرائيلية لمآلات التطورات الميدانية في غزة