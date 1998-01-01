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مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة



غزة/سما/

 كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سما"  عن اتصالات مصرية مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لضبط الأوضاع الميدانية في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن جهاز المخابرات المصرية تواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والخارج لضبط الأوضاع الميدانية ومنع تدهور الأمور نحو التصعيد العسكري.

وأطلق في وقت مبكر صباح اليوم 28 قذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه الكيبوتسات القريبة من القطاع، وخاصة داخل نطاق مجلس مستوطنات "أشكول"، حسب الناطق بلسان جيش الاحتلال "رونين منليس".

هذا وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على لسان مسؤول المكتب الإعلامي فيها داوود شهاب، إطلاق القذائف صوب الأراضي المحتلة، وأردف "دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة حتى يستبيحها الإرهابيون دونما رادع (..) كرامة شعبنا أغلى ما نملك".

واتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف خلف الحادث.

ورد جيش الاحتلال بشن، سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت مواقعاً تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جنوبي قطاع غزة.

وجاء القصف بعد وقت قصير من توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ"رد قاس" بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية قذائف هاون تجاه "غلاف غزة" صباح اليوم.

#الجهاد الاسلامي #قصف #تصعيد

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