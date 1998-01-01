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التربية تستحدث مركزاً للحاسوب في مدرسة "دار الأمل" للطلبة الأحداث

الثلاثاء 29 مايو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم استحداث مركز للحاسوب في مدرسة "الأمل" للطلبة الأحداث التابعة لمؤسسة دار الأمل للرعاية والملاحظة الاجتماعية بمحافظة رام الله والبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في البطولات الرياضية والإفطار الرمضاني الذي نظمته وزارة التربية؛ واستضافته وزارة التنمية الاجتماعية في المدرسة، وبمبادرة من مجلس أولياء الأمور في البيرة، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، والوكيل المساعد في الوزارة أنور حمام، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، ومدير التربية والتعليم العالي بمحافظة رام الله والبيرة باسم عريقات، ومدير مدرسة الأمل باسل أبو زايد، وممثلين عن جمعية مسارات وبلدية البيرة ومجلس أولياء الأمور الموحد.

بدوره، أثنى صيدم على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة المدرسة لرعاية الأطفال الأحداث واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وإكسابهم المعارف والمهارات المختلفة، مؤكداً عمق الشراكة مع وزارة التنمية والتي تسهم في تجسيد مفهوم جديد نحو إشراك ودمج الطلبة الأحداث في الحياة الاعتيادية وهدم الحواجز الفيزيائية والمعنوية معهم.

وشكر الوزير كل الطواقم التي بادرت ودعمت هذه المدرسة وعلى رأسها طواقم وزارتي التربية والتنمية الاجتماعية والشرطة والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

#التربية والتعليم

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