الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تدمير نفق هجومي لحركة حماس على الحدود بين غزة ومصر والجانب الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن النفق يمتد داخل قطاع غزة بمسافة 2 كيلو متر، كما أنه يدخل الأراضي المصرية ومنها يدخل الأراضي الإسرائيلية لمسافة 900 متر.

واعتبر أن النفق نوعي وهجومي وأن الجيش دمره وسيعمل على استخدام وسيلة أخرى لتدميره بشكل كامل من كافة المناطق الحدودية.

وأدعى أن النفق مخصص لتهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة ولتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.