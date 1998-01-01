فتح تطالب الارجنتين بإلغاء المباراه مع الفريق الاسرائيلي

طالبت حركة فتح الارجنتين حكومة وشعبا، واتحاد كرة القدم الارجنتيني بإلغاء المباراة الودية التي ستجري مع فريق دولة الاحتلال في القدس، معتبرة أن إجراء هذه المباراه في دولة الاحتلال وفي القدس تحديدا هو بمثابة إعتداء على حقوق شعبنا الفلسطيني،وأن إسرائيل تهدف من وراء ذلك الى تضليل الرأي العام الدولي ، وتستغل الرياضة وهذه المباراه على وجه الخصوص لخرق القانون والشرعية الدوليين وقهر واضطهاد الشعب الفلسطيني

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها اسامه القواسمي في بيان صحفي، إن إسرائيل تستغل رياضة نبيلة أحد أهدافها بناء جسور المحبة والسلام والتواصل بين شعوب الارض، لتحولها لأهداف سياسية عنصرية وإضطهاد الاخرين وخلق الكراهية ، ومحاولة تمرير قضايا مخالفة للشرعية الدولية تحت غطاء مباريات ودية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مذكرا أن دماء أطفالنا وشبابنا ونسائنا في غزة الصمود وفي القدس لم تجف بعد نتيجة للرصاص الاسرائيلي ، المدعوم بقرار أمريكي جائر باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل بغير وجه حق.

وأكد القواسمي على أن الشعب الفلسطيني يكن كل الاحترام والتقدير للشعب الارجنتيني الذي يرفض الاحتلال الاسرائيلي والعنصرية التي تمارسها إسرائيل، وأننا في فلسطين على ثقة كاملة بأن الارجنتين شعبا وحكومة وإتحاد لكرة القدم سيعيدوا النظر في إجراء هذه المباره