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افتتاح مقر نادي الانصار المقدسي بعد اعادة ترميمه وتأهيله

الثلاثاء 29 مايو 2018 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مقر نادي الانصار المقدسي بعد اعادة ترميمه وتأهيله



رام الله / سما /

 افتتح منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، الطابق الثاني من مقر نادي الأنصار المقدسي في وادي قدوم، والذي تم ترميمه وتأهيله بمنحة من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الممول من صندوق ووقفية القدس، والبنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وألقى رئيس النادي ياسين الرازم كلمة، شكر من خلالها كل المؤسسات الرسمية والأهلية الداعمة للنادي وخص بالذكر صندوق ووقفية القدس ومؤسسة منيب المصري للتنمية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون القدس ورابطة الأندية وأصدقاء ومؤازري النادي.

وتطرق الرازي إلى أبرز ما أنجزته الإدارة الجديدة للنادي، بترميم المقر وتفعيل الفرق الرياضية وإعادة تفعيل مقر النادي وتنظيم بطولة أبو جهاد الرابعة والعشرين والفوز بها، وتشكيل فريقين لكرة الطاولة تحت إشراف المدرب ناصر السمان، وتأسيس أكاديمية لكرة القدم وإقامة بطولة رمضانية داخلية لكرة الطاولة، وموافقة اتحاد الجمعيات الخيرية على ترميم الطابق الأرضي ضمن مشروع رياض الأطفال.

   وأشاد منيب رشيد المصري في كلمته بنادي الأنصا وصمود أهل القدس، واعداً بالوقوف مع القدس ومواطنيها ومؤسساتها من خلال مؤسسة منيب المصري للتنمية وصندوق ووقفية القدس؛ مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

     وقدم  نادي الأنصار المقدسي درعاً تذكارياً لمنيب رشيد المصري تقديراً لجهوده ومساندته للنادي، كما وكرمت كل من المربي عماد قراعين ومحمد البحري نظير دورهما في إنجاح بطولة أبو جهاد الرابعة والعشرين، وجودت الرازم على دوره الكبير في الإعداد والتحضير لإفطار وأمسية الافتتاح

#نادي الانصار المقدسي

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