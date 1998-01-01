المقاومة الوطنية : العدوان الإسرائيلي يتطلب لقاء الاجنحة العسكرية لتدارس سبل الرد

غزة / سما /

صرح أبوخالد الناطق الإعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا حتى الآن يتطلب اللقاء الفوري للأجنحة العسكرية لتدارس سبل الرد على هذا العدوان .

وأكد أبوخالد أنه من حق المقاومة الرد على جميع الاعتداءات الاسرائيلية والتي تأتي في إطار الدفاع الطبيعي عن شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

ومضى يقول بأن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ، والمقاومة بكل تأكيد قادرة على ردع ولجم الاحتلال ووقف اعتداءاته .

وطالب الناطق الإعلامي لكتائب المقاومة الوطنية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من أجل بناء جبهة مقاومة موحدة ،قادرة على التصدي بشكل جماعي لأي اعتداءات يرتكبها الاحتلال الصهيوني .