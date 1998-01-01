وزيرة اسرائيلية تدعو لاحتلال قطاع غزة للقضاء على حماس

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في حديث إذاعي لـ"راديو الجنوب" اليوم، إنه يجب الاستعداد لاحتلال قطاع غزة.

وفي أعقاب إطلاق قذائف هاون من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال الأخيرة، قالت شاكيد إنه "يجب الاستعداد لاحتلال قطاع غزة في إطار جهود للقضاء على سلطة حماس".

وتعقيبا على سقوط قذيفة هاون قرب حضانة أطفال خالية في وقت مبكر امس، قالت إنه "كان من الممكن أن تحصل كارثة كبيرة قد تؤدي إلى حرب".

وأضافت أن "الرد يجب أن يكون شديدا جدا، وكأنما سفكت دماء هنا". كما قالت إن "كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك احتلال قطاع غزة".

وكررت قولها إن الرد يجب أن يكون بقوة، وإن كل الخيارات على الطاولة. وأضافت "عندما نتحدث عن الحسم، فإن ذلك يعني القضاء على سلطة حماس بكل ما يعني ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني احتلال قطاع غزة، أجابت شاكيد بالإيجاب، وقالت "يعني أيضا احتلال قطاع غزة، وهذا موجود على الطاولة. يجب معرفة الحقيقة".

يذكر أن عضو المجلس الوزاري المصغر، الوزير زئيف إلكين، كان قد صرح، صباح اليوم، أنه يجب الرد بقوة، وإنه يتوقع أن يتخذ وزير الأمن والجيش الإسرائيلي قرارا جديا بشأن رد شديد جدا. وبحسبه "يجب الرد بصورة مؤلمة جدا، والحفاظ على معادلة الردع" كما نقل عنه ذلك موقع "عرب 48" الذي نشر هذا النبأ اليوم.