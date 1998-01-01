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بنك الأردن وبالتل يوقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات "مركز بيانات بالتل"

الثلاثاء 29 مايو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك الأردن وبالتل يوقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات "مركز بيانات بالتل"



غزة / سما/

نابلس –وقع بنك الأردن وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مركز البيانات ورفع كفاءة وسرعة خدمة الالياف الضوئية الخاصة بربط الفروع واجهزة الصراف الآلي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في مدينة نابلس، حيث وقعها المدير الاقليمي لبنك الاردن السيد حاتم فقهاء والمدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" السيد معن ملحم.

وبدوره وضّح السيد حاتم فقهاء أن توقيع هذه الاتفاقية هو دليل على سعي البنك الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتلبية متطلباته المتغيرة، بهدف تقديم الخدمات للمشتركين عبر أحدث الوسائل وأكثر التقنيات تطوراً والتي ستساعد على تحسين تجربة العملاء في التعاملات البنكية.

وثمّن السيد فقهاء الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذه الاتفاقية والتي تهدف بالاساس الى رفع كفاءة وسرعة خدمة الالياف الضوئية لربط الفروع وأجهزة الصراف الآلي والتي ستوّفر للعملاء المرونة والسرعة في استخدام خدمات البنك.

ومن جهته أكد السيد ملحم ان الشراكة بين بنك الاردن و"بالتل" ليست شراكة جديدة وانما يجمع البنك وبالتل شراكات استراتيجية امتدت على مدار السنين.

مضيفاً: " نحن نفتخر بشبكة الالياف الضوئية الخاصة ببالتل والتي استثمرت فيها بالتل على مدى السنوات الماضية لتمتد اليوم الى أكثر من 3,500 كيلو متر ويتم من خلالها تقديم خدمات الربط ونقل البيانات لشركات ومؤسسات قطاع الاعمال في فلسطين"

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لاتفاقية سابقة تم توقيعها ما بين البنك وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" لربط فروع البنك واجهزة الصراف الآلي بشبكة الالياف الضوئية.


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