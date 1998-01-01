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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في مناطق محتلفة من قطاع غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في مناطق محتلفة من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية ظهر الثلاثاء غارات على موقع يتبع للمقاومة في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

  وقالت  مصادر فلسطينية ان الطائرات اطلقت 7 صواريخ صوب موقع لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي.

وأدى القصف الاسرائيلي الى وقوع اضرار مادية في الموقع الذي كان خاليا من المقاتلين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة اخرى استهدفت موقعا للمقاومة بخانيونس وموقعا اخر في دير البلح.  

وافادت مصادر محلية بأن المقاومة أخلت منذ وقت باكر جميع مواقعها تحسبا لأي هجمات إسرائيلية بعد التوتر الأمني على الحدود عقب إطلاق قذائف هاون من المقاومة ردا على استشهاد عدد من عناصرها في الأيام الأخيرة.

بدوره، بعث الجيش الإسرائيلي برسالة للإسرائيليين على حدود غزة قائلا: "قواتنا تعمل هذه الأثناء في غزة، جميع الانفجارات ناجمة عن هذه النشاطات".

#الاحتلال #غارات #غزة #مقاومة

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