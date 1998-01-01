السعودية : دعمنا فلسطين باكثر من 6 مليارات دولار

الرياض / وكالات

أعلنت السعودية، عبر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أن الدعم المالي السعودي لفلسطين بلغ 6 مليارات دولار منذ مطلع الألفية وحتى العام الجاري.

وقال "الربيعة" وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الشعب الفلسطيني حظي بأوفر نصيب من دعم المملكة لدول العالم على مر التاريخ".

ولم تشر "واس" إلى سياق تصريحات المسؤول السعودي، لكنها تأتي في وقت تقف فيه القضية الفلسطينية على مفترق طرق وسط ضغوطات أمريكية، على السلطة الوطنية للقبول بما تسمى "صفقة القرن".

وأدى رفض الفلسطينيين لصفقة القرن إلى تقليص الدعم المالي الأمريكي للموازنة الفلسطينية، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

"الربيعة"، قال إن المساعدات التي أسهمت فيها المملكة لفلسطين، تنوعت بين مساعدات تنموية وإنسانية، ومساعدات خيرية.

والشهر الماضي، قدمت السعودية دعمًا ماليًا لموازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 20 مليون دولار، إضافة إلى 50 مليونًا أخرى لوكالة "أونروا".