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ملادينوف يدعو الفلسطينيين والاسرائيليين لضبط النفس وتجنب التصعيد

الثلاثاء 29 مايو 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يدعو الفلسطينيين والاسرائيليين لضبط النفس وتجنب التصعيد



رام الله/سما/

دعا منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الفلسطينيين والاسرائيليين لممارسة بممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد ومنع الحوادث التي تهدد حياتهم.

وعبر عن قلقه العميق إزاء إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل مسلحين فلسطينيين من غزة نحو التجمعات في جنوب اسرائيل ، حيث اصيب واحد على الاقل في المنطقة المجاورة مباشرة لرياض الاطفال والتي كان من الممكن ان يقتل أو يصيب الاطفال.
وشدد ملادينوف في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، على ان هذه الهجمات غير مقبولة وتقوض الجهود الجدية التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين الوضع في غزة.

 

#ميلادينوف #غزة #اسرائيل #مقاومة

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