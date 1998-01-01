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ساسة اسرائيليون يطالبون بالرد بقوة على القذائف من غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساسة اسرائيليون يطالبون بالرد بقوة على القذائف من غزة



القدس المحتلة / سما /

تعالت منذ صباح اليوم الأصوات الإسرائيلية التي تنادي برد قوي على القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت  القناة  الـ 14 للتلفزيون الإسرائيلي عن عضو الكنيست الإسرائيلي، حاييم يلين، إنّه يجب قصف منازل قادة حماس رداً على الرشقات الصاروخية التي أطلقت من غزة تجاهنا، مضيفاً "هذه هي نقطة ضعفهم".

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الاعلام الإسرائيلي أيوب قرا، انه قال "يجب أن تدفع المنظمات في غزة ثمنا باهظاً"، مضيفاً أن إطلاق قذائف الهاون صباح اليوم على المناطق المحيطة بقطاع غزة "تصعيد خطير وسيترتب عليه نتائج بعد الان".

وأكد، أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن حماس وحدها هي المسؤولة عن هذا التصعيد، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بجعلهم يدفعون ثمنا باهظا ومعهم جميع المنظمات الإرهابية وذلك من أجل ضمان أمن سكان دولة إسرائيل.

أما الوزير يسرائيل كاتس، فقد الغى مشاركته في مؤتمر في ايلات بسبب انعقاد اجتماع للكبينيت لمناقشة الوضع الأمني فيما نقلت صحيفة "معاريف" عن عضو الكنيست عمير بيرتس، ان يتوجب على قوات الجيش ان ترد بقسوة أكبر من ذي قبل.

وأوضح، اور هيلار المراسل العسكري للقناة 14، ان رد الجيش على هذه الرشقة الكبيرة من الهاون التي وقعت هذا الصباح لم يبدأ بعد، ويقول ايضاً ان رد الجيش سيكون واسع في القطاع.

ونقل موقع "مفزاك لايف" العبري، عن عضو الكنيست موتي يوغيف، أنّه قال "يجب القضاء على قادة حماس واستبدال الحكومة في غزة" بينما قال عاموس هرئيل، المراسل العسكري من صحيفة "هآرتس"، إن حماس غيرت قواعد اللعبة والاشتباك، والجيش سيرد بقوة وبشكل واسع على ما حدث هذا الصباح ضد اهداف للحركة.

وأوضح، عضو الكابينيت، الوزير ارييه درعي، بقوله: "لن نكتفي بالرد عبر قذائف المدفعية، سنضربهم في الأماكن المؤلمة لهم. وأضاف: "لن نعيش مرة أخرى في روتين أطلاق النار علينا. لن نرد فقط بنيران المدفعية، ولكن في الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر إيلاماً".

#ساسة اسرائيليون #غزة #قصف

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