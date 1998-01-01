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رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع فابينيو

الثلاثاء 29 مايو 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع فابينيو



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي عن التوقيع مع فابينيو لاعب خط وسط موناكو الفرنسي دون الكشف عن قيمة الصفقة.

 

وسوف ينضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف الريدز في 1 يوليو المقبل بعد إكمال الكشف الطبي بنجاح والانتهاء من الاتفاق على بنود عقده طويل الأجل مع نادي مدينة ليفربول.

 

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى الموقع الرسمي للّيفر على شبكة الإنترنت قائلًا “أنا متحمس حقًا لهذه الخطوة. هذا هو شيء أردته دائمًا. هذا فريق عملاق. البنية التحتية للنادي تبدو استثنائية”.

وأضاف “نادي كرة قدم من هذا الحجم يجري وراء خدماتي، لم يكن علي التفكير كثيرًا للمجئ”.

وتابع “سأحاول إنشاء تاريخي الخاص في هذا النادي. آمل على المستوى الشخصي أن أتمكن من نيل الألقاب مع هذا النادي”.

وبذلك يكون اللاعب الذي شارك في 4 مناسبات مع منتخب بلاده، أول صفقة بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب في سوق الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن اللاعب الذي كان مثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لعب 22 مباراة مع موناكو وسجل 29 هدفًا في 5 مواسم.

#ليفربول #فابينيو.

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