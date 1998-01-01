بيريز يكشف أسماء المرشحين للانضمام لـ ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد جهز ملف سوق انتقالات المرينجي الصيفية، وسيعرضها في الاجتماع المقبل الذي سيحضره مسؤولي الريال والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

وكان ريال مدريد قد نجح هذا الموسم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، والـ 13 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز قد وضع أكثر من أسم للتعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوف المرينجي بلاعبين جدد.

وأضافت الصحيفة أن الأسماء المرشحة في مراكز حراسة المرمى، والدفاع، وخط الوسط، وأيضًا الهجوم، حيث سيتعاقد مع لاعب في كل مركز من أجل تعويض الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكملت الصحيفة أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس أولويات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، وسيتحدد على أثره استراتيجية الريال هذا الصيف سواء في حالة التعاقد معه أو لا.

وعلى مستوى خط الهجوم فهنالك أكثر من أسم مرشح للانضمام، ولكن الأقرب أن يستعيد ريال مدريد الشاب ماريانو الذي تألق مع ليون الفرنسي هذا الموسم بإحرازه 18 هدفًا.

وفي حالة رحيل الويلزي جاريث بيل الذي يرغب في المشاركة مع الريال بشكل مستمر، فإن الأسماء التي ستعوض رحيله هم المصري محمد صلاح، والبلجيكي إيدين هازارد، والأرجنتيني باولو ديبالا.

وبالنسبة لحراسة المرمى فإن البرازيلي أليسون بيكر الذي يلعب في صفوف روما الإيطالي هو المرشح الأبرز للتعاقد معه في الصيف، بجانب الشاب ألفارو أدريوزولا حارس مرمى ريال سوسيداد الإسباني.

وفي خط الدفاع فهنالك أكثر من أسم، ولكن اللاعب المرشح للانضمام أكثر هو الأوروجواني خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، وإذا فشل المرينجي في التعاقد معه، فهناك ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، وأيضًا رومانيولي مدافع ميلان.