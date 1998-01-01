حماس تؤكد على "حق المقاومة بالرد"

غزة / سما /

أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على حق المقاومة الفلسطينية في الرد على جرائم الاحتلال الأخيرة.

وقال عبداللطيف القانوع الناطق باسم حماس، أن "احتفاظ المقاومة في قطاع غزة بحق الرد وصمتها مراعاةً لمصلحة شعبنا لا ينبع من ضعف في موقفها أو التراجع عن خياراتها"، مشيرا إلى أن المقاومة ملتزمة بحق الرد على جرائم الاحتلال.

وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي سيفشل بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت أي معادلة جديدة على الأرض". مضيفا "المقاومة حكيمة، وقادرة على إيلام العدو وتدفيعه ثمنا باهظا بسبب جرائمه".

وأكد على أن مسيرات العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها بعد أن تمكنت من كشف غطرسة وإرهاب الاحتلال. مشددا على أنها لن تتوقف عند التهديدات الإسرائيلية.