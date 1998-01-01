الأهلي الغزي يكشف عن مجلس إدارته الجديد

غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الغزي, عن أعضاء مجلس إدارته التوافقي الجديد, عقب الاجتماع الذي جرى بمقر النادي في غزة.

واتفق النادي على تعيين عدنان أبو وطفة رئيسا للأهلي, خلال الفترة المتبقية من فترة عمل المجلس, التي تستمر حتى 2020.

ويضم مجلس الإدارة الجديد خالد أبو نحل نائبا للرئيس, وتيسير أبو حسنين أمينا للسر, وعبد الحميد زغبر أمينا للصندوق, وإيهاب خطاب مشرفا رياضيا, وعضوية الثلاثي مازن عبيد وإيهاب مهنا ومحمد شحادة.

يشار إلى أن أبو وطفة كان رئيسا للأهلي في السنوات الأولى من الألفية الثالثة, ويأمل أن ينجح في إعادة الفريق للممتازة مجددا.