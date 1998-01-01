حالة وحيدة تدفع أوميتيتي لمغادرة برشلونة

وكالات / سما /

أكد الفرنسي صامويل أوميتيتي مدافع برشلونة، بقاءه مع الفريق "الكتالوني" خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن الطريقة الوحيدة لرحيله هي طرده من النادي.

ويرتبط أوميتيتي مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2021، إلا أنه يملك شرطا جزائيا تبلغ قيمته 60 مليون يورو، وهو ما أثار الجدل حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل مقابل دفع هذا الشرط.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "من الواضح أني أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة، وأتمنى أن أتواجد مع الفريق في الموسم المقبل، فهو النادي الذي أتاح لي تحقيق حلمي".

وأضاف مازحا: "الآن لدي عقد مع برشلونة، ولن أرحل عن الفريق حتى يتم طردي منه".

وانضم المدافع الفرنسي إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من ليون، ونجح منذ ذلك الحين في حجز مقعده الأساسي بالفريق إلى جانب الإسباني جيرارد بيكيه.

ويستعد أوميتيتي مع المنتخب الفرنسي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات الدنمارك, وأستراليا, وبيرو.