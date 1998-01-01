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محكمة الاحتلال تؤجل النظر في التماس الأسير المريض محمد براش حتى تموز

الثلاثاء 29 مايو 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، أجلت النظر في الالتماس الذي قدمه الأسير محمد براش فيما يتعلق بوضعه الصحي، وتقديم العلاج له، حتى مطلع تموز القادم".

وأوضح محامي الهيئة سليمان شاهين، أن التماس الأسير براش، تضمن العديد من المطالب العلاجية، والحياتية، تمثلت في: تركيب طرف صناعي جديدة، كونه مبتور الساق اليسرى، والطرف الصناعي الحالي سبب له التهابات حادة، يصدر عنها أوجاعا، وآلاما، وتقرحات لا تحتمل، وتركيب قرنية في عينيه، لأنه تقريبا فاقد للنظر، وتركيب سماعات في أذنيه، لأنه سمعه ضعيف جدا، ومطالب حياتية تمثلت في فرشة للنوم، وأدوات رياضية بسيطة، تتناسب مع وضعه الصحي الصعب.

وأشار شاهين إلى أن تأجيل النظر في الالتماس جاء بقرار من المحكمة، لاستكمال بعض الأمور، والإجراءات القانونية، علما أنه حضر شخصيا الجلسة على كرسي متحرك، برفقة محامي الهيئة.

يذكر أن الأسير محمد براش من سكان مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، ومحكوم بالسجن المؤبد، وهو يعاني من مشاكل صحية عديدة.

#احتلال #اسرى #مرض

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