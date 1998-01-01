جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل مستوطنتين بحادث سير إثر حالة الارباك من صواريخ غزة

الثلاثاء 29 مايو 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطنتين بحادث سير إثر حالة الارباك من صواريخ غزة



القدس المحتلة/سما/

لقيت مستوطتنتان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما بحادث سير، إثر حالة الإرباك التي سببتها صواريخ المقاومة التي أطلقت صباحاً على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأشارت المصادر العبرية  أنَّ الحادث الذي وصفته شرطة الاحتلال بالمروِّع وقع في نفس اللحظة التي استهدفت فيها المستوطنات بالصواريخ، لافتة إلى أن حالة من الارباك تنتاب المستوطنين في المناطق المحاذية للقطاع.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية ان التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب حالة الارباك من الصواريخ التي سقطت في غلاف غزة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعشرات من القذائف الصاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

#مستوطنات #غزة #صواريخ #مقتل

أخبار ذات صلة

النقب: مقتل شقيقين توأم و18 مصابًا بحادث طرق قرب حورة

زيادة الارباك.. توقف خطوط الكهرباء المصرية المغذية لجنوب قطاع غزة

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

صور : مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع قرب صفد

اسعاف- ارشيفية

غزة: مصرع مُسن بحادث سير في النصيرات

بالصور.. وفاة 9 فلسطينيين بحادث سير بالسعودية

الأكثر قراءة اليوم

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

فيديو ..الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم بـ"الرجل العنكبوت" بعد أن أنقذ طفلا من الموت

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد

المونيتور : اسرائيل تشترط نزع سلاح حماس مقابل رفع جزئي للحصار وميناء تحت سيطرتها الامنية

استشهاد مقاوم واصابة اخر اثر قصف الاحتلال مراصد للمقاومة شمال قطاع غزة

ديانا حداد: هذه قصة دخولي في الإسلام

قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وليبرمان - ارشيف

نتنياهو : سنرد بقسوة على صواريخ غزة وحماس تتحمل المسؤولية

الجهاد الاسلامي- ارشيف

الجهاد الاسلامي: جاهزون لكل الاحتمالات بما فيها حرب برية مع الاحتلال الاسرائيلي وتوسيع ردنا لمدن مركزية

فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

نتنياهو

الكابينت يعقد اجتماعا عاجلا لاجراء مشاورات أمنية ومطالبات بالرد على غزة

مشعل والرئيس عباس

﻿تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس