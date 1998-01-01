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الجهاد الاسلامي: جاهزون لكل الاحتمالات بما فيها حرب برية مع الاحتلال الاسرائيلي وتوسيع ردنا لمدن مركزية

الثلاثاء 29 مايو 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: جاهزون لكل الاحتمالات بما فيها حرب برية مع الاحتلال الاسرائيلي وتوسيع ردنا لمدن مركزية



غزة/سما/

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب ، إنّ " المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات بما في ذلك عملية برية اسرائيلية".

وأضاف شهاب في تصريحاتٍ صحفية ، أنّ "رد المقاومة بإطلاق القذائف منذ ساعات الصباح تجاه المستوطنات في غلاف غزة "مبارك" موضحا ان المقاومة مستعدة لتوسيع رقعة ردها لمدن مركزية اذا تصرف العدو بغباء".

وأوضح، أنّ "دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة. حتى يستبيحها الارهابيون دونما رادع"، مشيراً أنّ "كرامة شعبنا أغلى ما نملك".

وقدم شهاب التحية " للفرسان الذين يواصلون رباطهم ودفاعهم عن كرامتنا ، رغم الحصار والألم "، مستشهداً بالحديث النبوي "قيل أين هم يا رسول الله ، قال: "في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ".

#شهاب #مقاومة #مستوطنات #غزة

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