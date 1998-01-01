النخالة يتصل بالرئيس عباس ويهنئه بسلامة الخروج من المستشفى

غزة / سما/

هاتف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة "ابو طارق" ، الرئيس محمود عباس، لتهنئته بالسلامة بعد خروجه من المستشفى.

من جانبه، عبَّر الرئيس عباس عن شكره للنخالة على "اللفتة الطيبة".

وبعث الرئيس عباس بسلامه وتحياته لأمين عام الحركة الدكتور رمضان شلّح حفظه الله.

ودخل الرئيس عباس إلى المستشفى الأحد الماضي بعد خمسة ايام من اجراء عملية في الاذن الوسطى، حيث كان الأطباء قالوا في بادئ الأمر إنه دخل لإجراء مراجعة للعملية قبل ان يعلنوا أنه مصاب بالتهاب رئوي، وخرج سالما معافى ظهر اليوم الإثنين وفق توقيت القدس.