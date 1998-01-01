الخارجية والمغتربين: نرحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

رام الله / سما /

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي الذي عُقد بالأمس في بروكسل، وتعتبره موقفاً أوروبياً قوياً يعيد من جديد الإجماع الأوروبي حول قضايا الصراع، ويؤكد أن دول الإتحاد الأوروبي ملتزمة بمبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة لهما.

كما يشير الإعلان إلى أهمية العمل على إحياء عملية السلام دون الإشارة إلى الدور الأمريكي على إعتبار أن الإتحاد الأوروبي يرحب بدور جماعي ورعاية دولية متعددة لعملية السلام، ويتفق في موقفه مع إنهاء الإحتكار الأمريكي لها.

كما ترحب الوزارة بما جاء في الإعلان الأوروبي من دعوة صريحة وواضحة لضرورة رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والعمل على تقديم المساعدة والعون لمواطنيها الذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلي.