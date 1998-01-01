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الشرطة تنظم مادبة افطار للاطفال الايتام والمحتاجين في اريحا

الثلاثاء 29 مايو 2018 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

نظمت الشرطة اليوم مأدبة إفطار وأمسية رمضانية للأطفال الأيتام في المحافظة، والذي اقيم في منتزه النخيل بالقرب من مخيم عقبة جبر  وبالشراكه من لجنة الخير المقدسيه .


وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن هذه الأمسية أشرف عليها فرع العلاقات العامة والإعلام  وحضرها أكثر من 500 طفلا وطفلة ومحتاج إضافة إلى عدد من الشخصيات والوجهاء في اريحا والمقدم عثمان غوادره مدير العمليات والمقدم اياد دراغمه مدير العلاقات العامه والاعلام في شرطة المحافظه ونائبه الرائد ابراهيم قواريق وعدد من منتسبي الشرطه في اريحا وممثلين عن لجنة الخير المقدسيه .

واكد العقيد عبد الجواد سلاوده مدير شرطة المحافظة  على التعاون المشترك مابين الشرطة وكافة المؤسسات في المحافظة، ونقل للحضور تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية ، وأكد العقيد سلاوده على أن هذه الأنشطة تأتي في إطار صلب عمل الشرطة في خدمة المجتمع المحلي كجزء لا يتجزأ من الشراكة المجتمعية، وفي إطار التواصل مع كافة الشرائح وخاصة الأيتام ومشاركتهم في كافة المناسبات الوطنية والدينية لتعزيز وتوثيق الروابط بينهم في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار
.
وأثنى الحضور على  جهود الشرطة ، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمؤسسة الشرطية وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة على دورها الريادي في توفير الأمن والأمان للمواطنين في المحافظة وتطبيق القانون وتقديم كافة الخدمات المميزة للمواطنين ، إضافة إلى الأنشطة الشرطيه  ، وأكد إن رعاية الأيتام والاهتمام بهم ضروري من اجل الحفاظ على تماسك الأسر والمجتمع

#الشرطة #افطار

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